. Для Hell Let Loose можно забрать бесплатно DLC на Xbox Series X | S





Для игры Hell Let Loose, которая доступна на приставках Xbox Series X | S, сейчас можно забрать бесплатно DLC. Набор с названием Winter Warfare в течение ограниченного времени доступен бесплатно в Microsoft Store всем игрокам, чтобы его забрать не требуется подписка Xbox Live Gold или Game Pass Ultimate.

В набор Winter Warfare для игры Hell Let Loose входят косметические предметы, связанные с рождественскими праздниками:

Winter Albert (американский зимний шлем)Winter Covered M1Winter Alfred (немецкий зимний шлем)Winter Painted Fallschirmjäger M38Winter Vladimir (советский зимний шлем)Winter Covered SSh-40

Напомним, игра Hell Let Loose доступна только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Hell Let Loose — Winter Warfare



Подготовьтесь к Рождеству в Hell Let Loose

Перейти в Microsoft Store