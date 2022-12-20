. Для Hell Let Loose можно забрать бесплатно DLC на Xbox Series X | S
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Для Hell Let Loose можно забрать бесплатно DLC на Xbox Series X | S

Для Hell Let Loose можно забрать бесплатно DLC на Xbox Series X | S


Для игры Hell Let Loose, которая доступна на приставках Xbox Series X | S, сейчас можно забрать бесплатно DLC. Набор с названием Winter Warfare в течение ограниченного времени доступен бесплатно в Microsoft Store всем игрокам, чтобы его забрать не требуется подписка Xbox Live Gold или Game Pass Ultimate.

В набор Winter Warfare для игры Hell Let Loose входят косметические предметы, связанные с рождественскими праздниками:



Winter Albert (американский зимний шлем)



Winter Covered M1



Winter Alfred (немецкий зимний шлем)



Winter Painted Fallschirmjäger M38



Winter Vladimir (советский зимний шлем)



Winter Covered SSh-40



Напомним, игра Hell Let Loose доступна только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Hell Let Loose — Winter Warfare


Подготовьтесь к Рождеству в Hell Let Loose
Перейти в Microsoft Store

# Технологии
По материалам: newxboxone

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