Для Hell Let Loose можно забрать бесплатно DLC на Xbox Series X | S
Сегодня, 10:42
Для игры Hell Let Loose, которая доступна на приставках Xbox Series X | S, сейчас можно забрать бесплатно DLC. Набор с названием Winter Warfare в течение ограниченного времени доступен бесплатно в Microsoft Store всем игрокам, чтобы его забрать не требуется подписка Xbox Live Gold или Game Pass Ultimate.
В набор Winter Warfare для игры Hell Let Loose входят косметические предметы, связанные с рождественскими праздниками:
Winter Albert (американский зимний шлем)
Winter Covered M1
Winter Alfred (немецкий зимний шлем)
Winter Painted Fallschirmjäger M38
Winter Vladimir (советский зимний шлем)
Winter Covered SSh-40
Напомним, игра Hell Let Loose доступна только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.
Hell Let Loose — Winter Warfare
Подготовьтесь к Рождеству в Hell Let Loose
Перейти в Microsoft Store
По материалам: newxboxone