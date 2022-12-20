. Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна столкнулась с трудностями. Пока Анастасия Заворотнюк из последних сил борется с раковой опухолью в частной клинике (туда ее перевезли в сентябре), ее 26-летняя дочь Анна налаживает жизнь в другой стране, куда она эмигрировала вместе с возлюбленным, которого уже называет мужем. Наследница актрисы переехала в ОАЭ и в настоящее время занимается поиском подходящей квартиры в Дубае. Анна пожаловалась подписчикам, что аренда апартаментов оказалась нелегким делом и найти нормальный вариант, который бы устроил их по всем параметрам, не удается.«Сумасшедший день. Ищем квартиру. Сегодня посмотрели шесть разных вариантов. Устали…», — сообщила дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня». Модель продемонстрировала подписчикам несколько квартир, в которых она побывала. Как выяснилось, Анна и ее избранник не гонятся за каким-то шикарным жильем, а готовы снять скромные апартаменты со спальней и кухней, совмещенной с гостиной. Однако они хотят, чтобы арендуемая недвижимость располагалась близко к городской инфраструктуре, а в доме имелись хорошие бассейн и тренажерный зал. Напомним, об эмиграции дочь Заворотнюк рассказала в начале декабря. Она заверила, что будет изредка приезжать в Россию, чтобы навещать родных, но в настоящее время вынуждена уехать, чтобы не разлучаться с любимым мужчиной. Намекнула Анна и на то, что успела вступить с бойфрендом в брак. Видимо, произошло это тайно и скромно, чтобы не привлекать всеобщее внимание.