. Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь

Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна столкнулась с трудностями.   Пока Анастасия Заворотнюк из последних сил борется с раковой опухолью в частной клинике (туда ее перевезли в сентябре), ее 26-летняя дочь Анна налаживает жизнь в другой стране, куда она эмигрировала вместе с возлюбленным, которого уже называет мужем. Наследница актрисы переехала в ОАЭ и в настоящее время занимается поиском подходящей квартиры в Дубае. Анна пожаловалась подписчикам, что аренда апартаментов оказалась нелегким делом и найти нормальный вариант, который бы устроил их по всем параметрам, не удается.
«Сумасшедший день. Ищем квартиру. Сегодня посмотрели шесть разных вариантов. Устали…», — сообщила дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня». Модель продемонстрировала подписчикам несколько квартир, в которых она побывала. Как выяснилось, Анна и ее избранник не гонятся за каким-то шикарным жильем, а готовы снять скромные апартаменты со спальней и кухней, совмещенной с гостиной. Однако они хотят, чтобы арендуемая недвижимость располагалась близко к городской инфраструктуре, а в доме имелись хорошие бассейн и тренажерный зал. Напомним, об эмиграции дочь Заворотнюк рассказала в начале декабря. Она заверила, что будет изредка приезжать в Россию, чтобы навещать родных, но в настоящее время вынуждена уехать, чтобы не разлучаться с любимым мужчиной. Намекнула Анна и на то, что успела вступить с бойфрендом в брак. Видимо, произошло это тайно и скромно, чтобы не привлекать всеобщее внимание.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице порно
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Сын Ильи Авербуха поздравил его с днем рождения, опубликовав видео со своей мамой Ириной Лобачевой
Сын Ильи Авербуха поздравил его с днем рождения, опубликовав видео со
С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Кому удастся обрести счастье, какие знаки зодиака будут купаться в деньгах этой зимой
Кому удастся обрести счастье, какие знаки зодиака будут купаться в

Топ на сегодня

Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году

Еще по теме

Дочка Анастасии Заворотнюк собралась под венец
Дочка Анастасии Заворотнюк нарвалась на плевок в лицо
Дочка Анастасии Заворотнюк поделилась историей, как снималась с мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк боится за жизнь мамы