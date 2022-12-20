. Дженнифер Лоуренс обвинила мужчин-режиссеров в токсичности и эмоциональности
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Дженнифер Лоуренс обвинила мужчин-режиссеров в токсичности и эмоциональности

Дженнифер Лоуренс обвинила мужчин-режиссеров в токсичности и эмоциональностиДженнифер Лоуренс обвинила мужчин-режиссеров в токсичности на съемочных площадках

Американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась в любви к женщинам-режиссерам и обвинила мужчин в эмоциональности на съемочных площадках. Ее слова передает ScreenRant.

По словам артистки, на съемках картин, режиссерами которых выступают женщины, нет атмосферы токсичности. Лоуренс отметила, что мужчины-кинематографисты, напротив, склонны проявлять на съемочных площадках гнев и раздражение.

«У меня вызывает смех фраза в стиле: "Женщины не должны брать на себя эту роль [роль режиссера], потому что они такие эмоциональные". Послушайте, я работала с [режиссером] Брайаном Сингером. Я видела эмоциональных мужчин. Я видела, какие истерики они устраивают на съемочных площадках», — заявила актриса.

Лоуренс также рассказала об опыте работы с женщинами-режиссерами. «Было интересно работать над фильмами, которые снимают женщины. Как-то у нас была женщина-режиссер [Лайла Нойгебауэр]. Было важно соблюдать рабочий график. Но у нас не было крупных ссор [по этому поводу]. Если у актера были какие-то личные дела, и он хотел уйти пораньше, [женщины-продюсеры] вместо того, чтобы говорить: "О! Мы все хотели бы уйти пораньше!", отвечали: "Хорошо. Что мы можем придумать [в этом случае]?" Мы не были против, мы слушали друг друга. Было здорово работать без токсичной маскулинности, немного отдохнуть от нее», — призналась артистка.

«[Нойгебауэр] — третья женщина-режиссер [в моей карьере]. Они [женщины] самые спокойные люди, с которыми я работала, они лучшие в принятии решений. Мне очень нравится работать с женщинами-режиссерами», — резюмировала Лоуренс.

Ранее Дженнифер Лоуренс извинилась за свое заявление о влиянии на жанр боевиков.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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