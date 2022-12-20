. Ели в Иркутске обрабатывают химикатами для защиты от вандалов

В Иркутске проходит ежегодная операция «Ель». Традиционно перед новогодними праздниками в городских парках и скверах проводится химическая обработка зеленых насаждений, чтобы защитить хвойные деревья от вандальных действий и незаконной вырубки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Препарат отвечает всем санитарно-эпидемиологическим нормам и совершенно безопасен для людей и животных. Один из его компонентов – зеленое мыло, которое позволяет раствору дольше держаться на кроне деревьев, а весной – легко смыть пыль с хвои. Все обработанные участки обозначают предупреждающими табличками.

Специалисты напоминают: нанесение вреда зеленому фонду города, спил деревьев влечет за собой административную и уголовную ответственность. Живую ель, пихту, сосну и лапник иркутяне смогут приобрести на елочных базарах. В этом году их откроется 27 на 85 торговых местах. Елочные базары работают с 19 по 31 декабря во всех округах Иркутска.



