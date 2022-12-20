. Фанаты Салтыковой набросились на Леру Кудрявцеву
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Фанаты Салтыковой набросились на Леру Кудрявцеву

Фанаты Салтыковой набросились на Леру Кудрявцеву
Ведущая Лера Кудрявцева повздорила с артисткой. Поклонники певицы Ирины Салтыковой набросились на телеведущую Леру Кудрявцеву, посмотрев воскресный эфир НТВ. Преданные фанаты певицы Ирины Салтыковой сочли, что телеведущая Лера Кудрявцева виновата в том, что они больше не увидят на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» свою любимицу. Поклонники пришли в аккаунт Ирины Салтыковой, чтобы поддержать певицу, покинувшую проект, и заодно высказаться все, что они думают о судействе Леры Кудрявцевой. В Сети считают, что телеведущая завидует моложавой вокалистке.
«Очень жаль, что у Кудрявцевой нет своего мнения. Она всегда переговаривается с Пьехой, узнает его мнение, потом выдает за свое. Наверное, он у нее — авторитет. Но кто такая Кудрявцева? Великий музыкальный эксперт только потому, что закончила культпросветучилище?», «Мне очень понравилось ваше выступление и Рокси тоже понравилась. Кудрявцева не объективна!», «Лера — народная судья или из народа, как она себя называет, посодействовала ее уходу, а все потому, что Ирина всегда была и останется шикарной певицей, шикарной женщиной своего времени, и мы будем всегда рады и видеть ее, и слушать ее песни! Зависть и желчь — вот что есть у народной Леры, а зависть, как мы знаем, это болезнь», — высказались в Сети. Напомним, в выпуске шоу, который вышел в эфир в воскресенье, 18 декабря, Ирина Салтыкова исполнила песню своего бывшего мужа Виктора Салтыкова «Белая ночь». Лера Кудрявцева честно призналась, что номер ей не понравился. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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