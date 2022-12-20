. Floppy Knights из Game Pass получает обновление v.2.0





Авторы игры Floppy Knights продолжают улучшать свой проект. Несколько месяцев назад они выпустили апдейты, которые добавили русскую локализацию и некоторый новый контент, а теперь объявили о запуске версии Floppy Knights 2.0.

С версией 2.0 игра Floppy Knights вышла на новой платформе — Nintendo Switch, а также получила новый контент:

Теперь можно сыграть за Алекса и Снарлтона в новом эпизоде побочного квеста, включающем 4 сюжетных уровня и 4 уровня испытаний.Добавлен новый набор карт слизи для использования во время побочного квеста.Появились дополнительные карты для растений, монстров, хулиганов и прототипов, которые можно получить за прохождение уровней испытаний.

Кроме того, появилось несколько вариантов вспомогательного режима для игроков, которые хотят получить преимущество во время игры в Floppy Knights. Ниже можно посмотреть трейлер обновления игры до версии 2.0. Напомним, что она доступна в подписке Game Pass.

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