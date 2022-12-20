. Floppy Knights из Game Pass получает обновление v.2.0
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Floppy Knights из Game Pass получает обновление v.2.0

Floppy Knights из Game Pass получает обновление v.2.0


Авторы игры Floppy Knights продолжают улучшать свой проект. Несколько месяцев назад они выпустили апдейты, которые добавили русскую локализацию и некоторый новый контент, а теперь объявили о запуске версии Floppy Knights 2.0.

С версией 2.0 игра Floppy Knights вышла на новой платформе — Nintendo Switch, а также получила новый контент:



Теперь можно сыграть за Алекса и Снарлтона в новом эпизоде побочного квеста, включающем 4 сюжетных уровня и 4 уровня испытаний.



Добавлен новый набор карт слизи для использования во время побочного квеста.



Появились дополнительные карты для растений, монстров, хулиганов и прототипов, которые можно получить за прохождение уровней испытаний.

Кроме того, появилось несколько вариантов вспомогательного режима для игроков, которые хотят получить преимущество во время игры в Floppy Knights. Ниже можно посмотреть трейлер обновления игры до версии 2.0. Напомним, что она доступна в подписке Game Pass.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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