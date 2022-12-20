. Гимн России исполнили участники торжественного закрытия РДДМ "Движение первых"
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Гимн России исполнили участники торжественного закрытия РДДМ "Движение первых"

Гимн России исполнили участники торжественного закрытия РДДМ "Движение первых"

На торжественной церемонии закрытия I съезда Российского движения детей и молодежи "Движение первых" прозвучал гимн Российской Федерации.



Напомним, I съезд движения стал частью большого проекта Росмолодежи "Дом молодежи". Его участниками стали три тысячи человек – это активная молодежь из всех 89 регионов России. Ребята были вовлечены в различные активности - дискуссионные площадки по тематическим трекам, таким  как "Знание и наука", "Культура и креативные индустрии", "Добро и волонтерство" и другим.

Главным событием съезда стал выбор нового названия движения, а также определение его миссии и ценностей.

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По материалам: uposters.ru

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