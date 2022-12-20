. Гороскоп от Павла Глобы на 20 декабря 2022 года: кого ожидают непростые ситуации

Павел Глоба предупредил, что 20 декабря будет не совсем простым днем. Поэтому нужно быть очень внимательными и осторожными. Можно найти общий язык с окружающими людьми, если быть мягче с ними. Объединение для какой-то совместной работы даст возможность быстрее добиться нужных результатов. Возможны сложные ситуации, выйти из которых поможет интуиция.

Гороскоп на 20 декабря для знаков стихии Огня





Овен

Возможны непростые ситуации, недоразумения, разногласия и споры. Необходимо постараться не нервничать и держать под контролем ситуацию. Будет возможность решить домашние проблемы, которые давно не дают покоя. Вероятны денежные поступления, которые помогут совершить незапланированные покупки.

Лев

Нелегко будет найти общий язык с окружающими людьми. Возможны непростые ситуации, выход из которых подскажет интуиция. Главное – вовремя понять ее подсказки. Не исключены деловые переговоры, будет возможность произвести хорошее впечатление. Важно усердно работать, чтобы добиться необходимого результата.

Стрелец

Нужно с самого утра настроиться на позитив. Будет возможность встретиться со своими друзьями и неплохо провести время. Не исключены дальние поездки, которые принесут много интересного и полезного. Вечер можно провести в кругу семьи, отдохнуть и восстановить силы.

Гороскоп на 20 декабря для знаков стихии Земли





Телец

Благоприятный день для домашних забот. Можно заняться генеральной уборкой или перестановкой. Удачно сложатся поездки, если они были заранее спланированы. Смена обстановки пойдет только на пользу. Не исключены знаки внимания со стороны противоположного пола. Вечер лучше провести в спокойной обстановке.

Дева

На работе возможны затруднительные обстоятельства. Главное – не паниковать, а постараться изучить ситуацию, чтобы понимать, как поступать дальше. Желательно не принимать никаких решений под влиянием эмоций. Можно переключиться и отдохнуть в привычной компании друзей. Вечер может принести романтические увлечения.

Козерог

Не исключены конфликтные ситуации на работе, которые могут испортить настроение. Желательно избегать споров и ссор. Не исключены приятные сюрпризы от любимого человека. Будет возможность побывать на каком-то развлекательном мероприятии, где можно получить много положительных эмоций.

Гороскоп на 20 декабря для знаков стихии Воздуха





Близнецы

Лучше постараться не откладывать важных вопросов. Как раз благоприятный период для их удачного решения. Возможны перемены в профессиональной сфере. Не исключены трудности в общении, поэтому желательно постараться быть более деликатными. Вечером предстоят домашние заботы, которые нужно как можно раньше завершить. Вечер подходит для романтических прогулок и приятного времяпрепровождения.

Весы

Возможно, придется столкнуться с трудностями финансового плана. Желательно не совершать спонтанных покупок и быть более экономными. В решении важных вопросов лучше посоветоваться с опытными людьми, чтобы не совершить досадных ошибок. Вечер можно провести весело в компании близких друзей.

Водолей

Важно в этот период быть очень внимательными, тогда получится добиться поставленных целей. Будет возможность повидаться с давними друзьями и получить полезную информацию. Можно провести время с родными людьми, пообщаться на общие темы, поделиться волнующими событиями. Вечером ожидаются приятные сюрпризы от второй половинки.

Гороскоп на 20 декабря для знаков стихии Воды





Рак

Первая половина дня может принести деловые переговоры, желательно сосредоточиться на важных моментах. Возможны денежные поступления, которые помогут приобрести небольшие подарки близким. Это принесет положительные эмоции всем членам семьи. Вероятны заманчивые предложения по работе, а также могут открыться новые перспективы. Вечером полезны пешие прогулки.

Скорпион

Не исключены приятные встречи, которые могут принести неожиданный поворот в дальнейшем. На работе возможно участие в каком-то проекте, можно договориться о совместных действиях, что даст положительный и быстрый результат. Не исключены поездки, которые могут носить развлекательный характер. Вечер лучше провести с родными людьми.

Рыбы

Возможно, придется принимать непростое решение. Поэтому важно сосредоточиться, чтобы не ошибиться. Порадуют неожиданные встречи с друзьями. Можно планировать совместный отдых, который даст возможность переключиться и отдохнуть. Желательно держать под контролем свои эмоции, которые могут испортить отношения с окружающими.