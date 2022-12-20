. Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице порно
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Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице порно

Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице порноНеизвестные взломали аккаунт экс-нападающего «Арсенала» ван Перси и опубликовали порно

Неизвестные взломали аккаунт бывшего нападающего «Арсенала» и сборной Нидерландов Робина ван Перси в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и опубликовали порно на его странице. Об этом известный футболист сообщил в в Twitter.

Взломщики получили доступ к аккаунту экс-нападающего «Арсенала» и разместили на его странице снимки обнаженных женщин. «К сожалению, уже второй раз за короткий срок мою страницу в Facebook взламывают и публикуют без моего ведома неприемлемый контент », — написал футболист.

Спортсмен отметил, что работает над тем, чтобы вернуть доступ к аккаунту. «Надеемся, что Facebook сможет быстро с этим разобраться. Извините за причиненные неудобства», — добавил он.

До этого аккаунт Робина ван Перси в Facebook был взломан 8 декабря. В своем аккаунте Twitter он предупредил фанатов, что от его имени публикуется контент запрещенного характера.

Голландский игрок выступал за «Арсенал» с 2004-го по 2012 год. Форвард выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Футболист завершил карьеру по итогам прошлого сезона. В активе ван Перси 50 забитых мячей в 102 матчах в составе сборной Нидерландов.

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По материалам: lenta.ru

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