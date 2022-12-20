. Хакеры взломали сайт российского региона и заявили о воссоединении с Белоруссией
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Хакеры взломали сайт российского региона и заявили о воссоединении с Белоруссией

Хакеры взломали сайт российского региона и заявили о воссоединении с БелоруссиейХакеры взломали портал Тюменской области и разместили пост о воссоединении РФ и Белоруссии

На информационном портале культуры Тюменской области появилось сообщение о воссоединении России и Белоруссии и учреждении в честь этого праздника. Однако в пресс-службе губернатора региона Александра Моора рассказали, что пост разместили хакеры, взломавшие сайт, пишет News.ru.

По данным издания, 20 декабря на тюменском портале было опубликовано сообщение, согласно которому 22 декабря в области якобы должны пройти праздничные мероприятия по поводу подписания договора об объединении России и Белоруссии.

Представители губернатора региона опровергли эту информацию и заявили, что она не соответствует действительности. «Сайт информационного центра культуры Тюменской области взломан злоумышленниками», — уточнили в пресс-службе и добавили, что специалисты ведут технические работы по восстановлению портала.

В сентябре сообщалось о том, что злоумышленники взломали российские радиостанции «Наше Радио», «Рок ФМ» и «Радио Джаз». В результате станциям пришлось на некоторое время перейти на резервное вещание.

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По материалам: lenta.ru

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