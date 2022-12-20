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Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании

Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасилованииCNN: суд Калифорнии признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в еще одном изнасиловании

Суд Лос-Анджелеса в штате Калифорния признал американского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в еще одном эпизоде изнасилования. Об этом сообщает телеканал CNN.

Вайнштейн признан виновным по трем пунктам обвинения из семи, в том числе в изнасиловании и действиях сексуального характера в отношении модели из Италии в 2013 году.

Присяжные не вынесли приговор по нескольким другим эпизодам, которые касаются еще двух предполагаемых жертв, в том числе жены губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома Дженнифер.

Телеканал отмечает, что Вайнштейна могут приговорить еще к 24 годам тюрьмы, однако защита продюсера рассматривает возможность обжаловать решение. Сам фигурант отрицает вину по всем семи пунктам обвинения.

В октябре адвокат 70-летнего Вайнштейна Марк Верксман попросил судью улучшить условия содержания шоумена в тюрьме, мотивируя это тем, что обвиняемый может не дожить до окончательного вынесения приговора, если условия его содержания не будут изменены.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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