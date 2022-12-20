. Хитрости, которые помогут вам принять даже самое сложное решение
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хитрости, которые помогут вам принять даже самое сложное решение

Хитрости, которые помогут вам принять даже самое сложное решение

Периодически всем нам приходится сталкиваться с дилеммами, когда необходимо принять решение, но мы не может понять, какой ход будет правильным. В таких ситуациях эксперты рекомендуют следовать простым хитростям, значительно облегчающим задачу.


Можно принять решение при помощи простого и быстрого гадания, но прежде чем отдавать судьбе право определять ваше будущее, лучше попробовать все решить самостоятельно. Вот что для этого необходимо.

Принимайте решение в правильном настроении

Очень важно, чтобы у вас было хорошее или стабильное удовлетворительное настроение. Когда мы спешим или нервничаем, находимся на взводе, то всё это очень негативно влияет на нашу интеллектуальную продуктивность. А это в свою очередь означает, что вы можете что-то упустить из вида. Перед тем, как делать выбор и важный жизненный шаг, обязательно успокойтесь, расслабьтесь, отдохните. Если такой возможности нет, и вам нужно принимать решение спонтанно прямо здесь и сейчас, ознакомьтесь с дальнейшими рекомендациями.

Взвесьте все «за» и «против»

Итак, вам нужно сделать выбор, но вы боитесь, что сделаете его неправильно. В таком случае вам необходимо выписать на бумагу или записать в текстовый файл на компьютере все возможные решения, чтобы их как следует проанализировать. Например, перед вами встала дилемма — сказать начальнику об ошибке коллеги или нет.


Вы просто пишете: «Сказать» и «воздержаться». После этого вам нужно выписать все возможные плюсы и минусы каждого решения, но только максимально внимательно. Оцените всё написанное и примите решение, исходя из того, насколько негативными могут быть последствия и насколько радужными могут быть перспективы.

Интуиция

Если же времени вообще нет, руководствуйтесь интуицией. Нередко нам нужно принять решение за секунду или за несколько секунд — когда мы должны ответить что-то другому человеку прямо здесь и сейчас. Шестое чувство в такой ситуации самое главное, ведь оно является совокупностью нашей мудрости и предчувствия. Да, решение может оказаться на первый взгляд неправильным, но это совсем не повод думать, что это действительно так. Если вы доверитесь в такой момент интуиции по причине того, что логика просто не будет работать, знайте, что мгновенные последствия могут не отражать сути долгоиграющих изменений в жизни из-за этого выбора.

Принимайте решение утром

Утром наша энергетика максимально сильна. Если вы переживаете из-за чего-то и знаете, что вам нужно принять крайне важное судьбоносное решение, обязательно дождитесь утра. Не нужно делать это вечером, ведь ваши чакры вечером работают не совсем правильно из-за того, что вы устали. Более того, у утру наша быстрая память очищается, а это говорит о том, что мы становимся более объективными, ведь обдумываем все в несколько раз быстрее и качественнее.

Обратитесь за помощью


Если у вас есть человек, которому вы всецело доверяете, обязательно обратитесь к нему за помощью. Ничего плохого в том, что вы попросите кого-то поддержать вас, нет. Главное, чтобы у вас не было сомнений в том, что человек, которого вы просите дать вам совет, мудр и желает вам только добра. Просите вам помочь только тех, в ком вы уверены на сто процентов.

Доверьтесь судьбе

Если у вас есть несколько вариантов того, как вы можете поступить, и каждый из них достаточно хорош, можно полностью довериться судьбе, сделав выбор, исходя из случайности. Например, можно воспользоваться генератором случайных числе, либо если решения всего два — можете посмотреть на электронные часы. Сначала определитесь, какое из решений будет соответствовать четным числа, а какое нечетным. После этого взгляните на последнее число на часах, обозначающее минуты.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

8-балльная пробка образовалась в Академгородке и на Лермонтова из-за ДТП
8-балльная пробка образовалась в Академгородке и на Лермонтова из-за
Ели в Иркутске обрабатывают химикатами для защиты от вандалов
Ели в Иркутске обрабатывают химикатами для защиты от вандалов
Прожиточный минимум в Иркутской области увеличили на 3,3%
Прожиточный минимум в Иркутской области увеличили на 3,3%
Российские бойцы и журналисты попали под обстрел в Донбассе
Российские бойцы и журналисты попали под обстрел в Донбассе
Классический рецепт приготовления селедки под шубой: правильная последовательность выкладывания слоев в салатницу
Классический рецепт приготовления селедки под шубой: правильная
Российское движение детей и молодежи назвали "Движением первых"
Российское движение детей и молодежи назвали "Движением
Хитрости, которые помогут вам принять даже самое сложное решение
Хитрости, которые помогут вам принять даже самое сложное решение
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать
Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России
Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России
Волочкова скоро выходит замуж - уже объявлена дата свадьбы
Волочкова скоро выходит замуж - уже объявлена дата свадьбы
В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Марковском месторождении
Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Марковском

Топ на сегодня

В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
Российские банки обязали внедрить MirPay для оплаты на сайтах
Российские банки обязали внедрить MirPay для оплаты на сайтах
Мигель заявил о разочаровании в Пугачевой
Мигель заявил о разочаровании в Пугачевой
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море на учения
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море на учения
Зидан и Бензема отказались лететь в одном самолете с Макроном на финал ЧМ по футболу
Зидан и Бензема отказались лететь в одном самолете с Макроном на

Еще по теме

Бытовое гадание на зубочистках: как принять правильное решение
Делать или нет? Быстрое гадание, чтобы определиться
Медведев допустил разрыв дипотношений с Киевом
Трудные решения: 6 способов не оступиться, когда на пути встретилась дилемма