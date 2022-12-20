. Хитрости, которые помогут вам принять даже самое сложное решение

Периодически всем нам приходится сталкиваться с дилеммами, когда необходимо принять решение, но мы не может понять, какой ход будет правильным. В таких ситуациях эксперты рекомендуют следовать простым хитростям, значительно облегчающим задачу.

Можно принять решение при помощи простого и быстрого гадания, но прежде чем отдавать судьбе право определять ваше будущее, лучше попробовать все решить самостоятельно. Вот что для этого необходимо.

Принимайте решение в правильном настроении

Очень важно, чтобы у вас было хорошее или стабильное удовлетворительное настроение. Когда мы спешим или нервничаем, находимся на взводе, то всё это очень негативно влияет на нашу интеллектуальную продуктивность. А это в свою очередь означает, что вы можете что-то упустить из вида. Перед тем, как делать выбор и важный жизненный шаг, обязательно успокойтесь, расслабьтесь, отдохните. Если такой возможности нет, и вам нужно принимать решение спонтанно прямо здесь и сейчас, ознакомьтесь с дальнейшими рекомендациями.

Взвесьте все «за» и «против»

Итак, вам нужно сделать выбор, но вы боитесь, что сделаете его неправильно. В таком случае вам необходимо выписать на бумагу или записать в текстовый файл на компьютере все возможные решения, чтобы их как следует проанализировать. Например, перед вами встала дилемма — сказать начальнику об ошибке коллеги или нет.

Вы просто пишете: «Сказать» и «воздержаться». После этого вам нужно выписать все возможные плюсы и минусы каждого решения, но только максимально внимательно. Оцените всё написанное и примите решение, исходя из того, насколько негативными могут быть последствия и насколько радужными могут быть перспективы.

Интуиция

Если же времени вообще нет, руководствуйтесь интуицией. Нередко нам нужно принять решение за секунду или за несколько секунд — когда мы должны ответить что-то другому человеку прямо здесь и сейчас. Шестое чувство в такой ситуации самое главное, ведь оно является совокупностью нашей мудрости и предчувствия. Да, решение может оказаться на первый взгляд неправильным, но это совсем не повод думать, что это действительно так. Если вы доверитесь в такой момент интуиции по причине того, что логика просто не будет работать, знайте, что мгновенные последствия могут не отражать сути долгоиграющих изменений в жизни из-за этого выбора.

Принимайте решение утром

Утром наша энергетика максимально сильна. Если вы переживаете из-за чего-то и знаете, что вам нужно принять крайне важное судьбоносное решение, обязательно дождитесь утра. Не нужно делать это вечером, ведь ваши чакры вечером работают не совсем правильно из-за того, что вы устали. Более того, у утру наша быстрая память очищается, а это говорит о том, что мы становимся более объективными, ведь обдумываем все в несколько раз быстрее и качественнее.

Обратитесь за помощью

Если у вас есть человек, которому вы всецело доверяете, обязательно обратитесь к нему за помощью. Ничего плохого в том, что вы попросите кого-то поддержать вас, нет. Главное, чтобы у вас не было сомнений в том, что человек, которого вы просите дать вам совет, мудр и желает вам только добра. Просите вам помочь только тех, в ком вы уверены на сто процентов.

Доверьтесь судьбе

Если у вас есть несколько вариантов того, как вы можете поступить, и каждый из них достаточно хорош, можно полностью довериться судьбе, сделав выбор, исходя из случайности. Например, можно воспользоваться генератором случайных числе, либо если решения всего два — можете посмотреть на электронные часы. Сначала определитесь, какое из решений будет соответствовать четным числа, а какое нечетным. После этого взгляните на последнее число на часах, обозначающее минуты.