. Их следует вычеркнуть из списка приглашенных гостей: какие знаки зодиака испортят любую вечеринку

Выделяют пять представителей зодиакального круга, которых не стоит приглашать в гости, иначе они могут испортить любую вечеринку. Такие люди часто становятся инициаторами конфликтов и ссор, и могут запросто испортить настроение всем присутствующим. Их лучше вовсе избегать и ничего им не рассказывать.

Какие знаки зодиака могут испортить любую вечеринку

Телец (20 апреля — 20 мая)

Люди, рожденные под знаком Телец, дружелюбные и хорошие, умеющие веселиться и вливаться в любую компанию. Они оставляют о себе хорошее впечатление, однако у них есть такой переключатель, который делает их неприятным человеком. После этого многие хотят от них сбежать как можно дальше. Причиной смены настроения может стать любое событие, которое нарушает их планы. Свое плохое настроение представители знака быстро передают окружающим, в результате чего веселая вечеринка становится скучной и неинтересной. В таком случае необходимо подыграть Тельцу и разделить его негодование, а потом попытаться «переключить» его.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Чувствительные и эмоциональные Раки могут очень быстро поменяться, все будет зависеть от окружающих их обстоятельств. Если они комфортно себя ощущают в той или иной компании и чувствуют, что в них нуждаются, то они никому не причинят хлопот, а даже станут «душой компании». Но если что-то расстроит представителей знака, то беды не миновать. В таком случае нужно отойти на безопасное расстояние, чтобы не попасть под их «горячую руку». Чтобы немного их успокоить, следует позвать на помощь близких друзей, у которых есть к ним подход.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы любят во всем порядок, поэтому тяжело переносят какие-либо перемены. Для них важно, чтобы все шло по плану. Именно поэтому вынести мозг и испортить всем настроение они могут еще в начале вечеринки. Девы всегда ждут чего-то худшего, поэтому заранее настраивают себя на то, что кто-то или что-то им все же испортит настроение. Чтобы это предупредить, нужно все время следить за их бокалом и по мере его опустошения добавлять еще. Также следует больше внимания акцентировать на положительных моментах вечеринки, тогда все пройдет хорошо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы, как и Овны, могут «зажечь» на вечеринке. Им важно всегда находиться в эпицентре любой компании, чтобы на них все обращали внимание. Именно поэтому они стараются взять на себя лидирующую роль и делают все возможное, чтобы никто не заскучал. Но у представителей этого знака зодиака есть и обратная сторона. Если кто-то попытается затмить их на вечеринке либо косо посмотрит, то они поменяются на глазах. Их отношение к окружающим резко изменится и праздник перестанет быть таким веселым. После этого никому не захочется больше находиться на этой вечеринке, особенно в компании со Львами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи очень веселые и активные, однако они могут испортить настроение любому. Если их кто-то обидит либо сделает что-то, что им не понравится, представители знака сразу же это отметят и дадут о себе знать. Всем окружающим предстоит выслушать лекцию о том, какие все вокруг плохие, а они хорошие. Они могут рассказать о каждом присутствующем все, что захотят. Их откровение никому не понравится, но чтобы этого не допустить, не стоит Водолея провоцировать на скандал, а лучше всего обходить их стороной.