. Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с Орбакайте и Николаевым. Недавнее появление Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в шоу «Дуэты» на канале «Россия 1» вызвало бурю негодования. Многих смутило, что для выступления артисты выбрали наряды в цветах украинского флага. Больше всего возмущается патриотически настроенная Ольга Кормухина. По мнению певицы, звезды поступили неразумно в трудное для страны время. «Все чаще вспоминаю замечательные фильмы нашего детства о гражданской войне: «Чей флаг-то сегодня вешать? Чья власть-то в городе?» Видимо, в какую дверь входили, через ту и выходить приходится. Хотелось бы спросить у тех, кто возмущается поведением селебов. А кто их годами возносил, старательно вытаптывая пространство вокруг их постаментов? И сколько поломанных крыльев и судеб в этой утоптанной нашей «разборчивой» публикой земле? Сколько моих друзей кануло в безвестности со всей их гениальностью! А скольких уже нет на свете! Чего ж теперь возмущаться-то? Что посеяли, то и кушать придется. Только вот крыльев поломанных не склеить, и настоящих, тех, кто сейчас так необходим, уже не вернуть! Придется потреблять творчество «записных патреетов». Вообще, гаденько это все. Не знаю уж, как вам», — негодовала она.Иосиф Пригожин убежден, что ни Орбакайте, ни Николаев устраивать политическую акцию не планировали. Продюсер удивлен, как по-разному публика способна истолковать выступление артистов. Муж Валерии прокомментировал слова Кормухиной. «Общественности лишь бы кого-то бить ногами… Не ищите черную кошку в темной комнате. Помните «Место встречи изменить нельзя»? В погоне за врагами забываем основные вещи! Давайте думать, как дальше жить, с кем жить. Послушайте, это было на телеканале «Россия 1», я думаю, они пришли в этом не сознательно», — подчеркнул он «Пятому каналу». Он призвал не критиковать соотечественников по любому поводу. «Так вообще нельзя! Ну эти цвета теперь не принадлежат нам, что ли? Только Украине принадлежат? Даже нас с Валерией обвинили в этом как-то! Ну что теперь, желтый и синий отменить?» — вопрошает Пригожин.