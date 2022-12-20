. Ирина Салтыкова поругалась со Стасом Пьехой

Певица Ирина Салтыкова разругалась с судьями на шоу «Суперстар! Возвращение». Седьмой выпуск шоу «Суперстар! Возвращение» был посвящен песням 90-х. Его назвали «Дискотека нашей юности». Актриса фильма «Брат-2» исполнила хит «Белая ночь», который прославил ее бывшего мужа Виктора Салтыкова. Ирина призналась, что не спрашивала у него разрешения для исполнения. Члены жюри эмоционально высказались о номере 56-летней артистки. Она с ними поспорила. «Ты попыталась спеть как Виктор, — указала Лера Кудрявцева. — Но у тебя это не получилось. Мне дико нравится песня, но в твоем исполнении она меня не зацепила». «Ну ставь уже 0», — резко сказала ей Салтыкова. «А я поставлю, если попросишь», — пригрозила телеведущая. «Я знаю, что спела идеально», — заявила Ирина. Кудрявцева поставила ей 1 балл. «Вот что значит бомбезная песня, которую поет кто угодно, и хорошо», — высказал мнение Стас Пьеха. — «Чай вдвоем» пели...» Эти слова члена жюри обидели участницу шоу. «Ну спой ты! Я не «кто угодно»!» — заверила Ирина. «Ты завелась», — заметил Стас. «Потому что которую программу ты меня... Некрасиво, честно тебе скажу», — пожаловалась Салтыкова.«Ты не заводись. Не мешай мне говорить. Любой артист, кто умеет петь, споет хорошо. Я хотел наговорить комплиментов, но после того, что ты мне сказала, уже не хочется», — сказал Пьеха. Тем не менее, он поставил поп-звезде высшую оценку – 2 балла. Маша Распутина заверила, что исполнение ей понравилось. Она также оценила его в 2 балла. А вот Сергей Соседов, которого в прошлой программе Кудрявцева упрекнула в тайной влюбленности в Салтыкову, в этот раз был строгим. Музыкальный критик поставил 1 балл. В итоге Ирина после всех выпусков программы оказалась на последнем месте с 48 баллами. Ведущий шоу Вадим Такменев пообещал, что певица появится в финале и покажет такое, что жюри пожалеет, что так обошлось с ней. На прощание Салтыкова исполнила хит Владимира Преснякова «Замок из дождя», который готовила для следующей программы.