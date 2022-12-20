. Как часто менять моторное масло в автомобиле?
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Как часто менять моторное масло в автомобиле?

Моторное масло образует защитную пленку на узлах и механизмах, уменьшает трение между поверхностями элементов двигателя, предупреждает его преждевременный износ. Кроме того, жидкость рассеивает тепло, охлаждает агрегат и очищает его от продуктов сгорания, помогает предотвратить коррозию.

Со временем в масле накапливаются примеси, металлический порошок и другие загрязнения, поэтому его важно менять через определенные промежутки времени. В этом случае мотор будет работать эффективнее и прослужит долго.

Периодичность замены моторного масла

Первое, чему стоит следовать автовладельцу в этом вопросе, это рекомендации завода-производителя. Периодичность замены масла Toyota указывается в сервисной книжке каждой модели марки. Соответствующее уведомление выдает и бортовой компьютер авто. Лучше придерживаться сервисного интервала.

Есть и общие рекомендации. Для большинства легковых автомобилей, эксплуатируемых в стандартных условиях, замена масла в ДВС производится через каждые 10 тыс. км пробега и обычно совпадает с ТО силового агрегата. Следует менять масло не реже 1 раза в 12 месяцев, вне зависимости от пройденного расстояния. Автомобили старше 10 лет требуют замены смазочного материала чаще, обычно в промежутке между 7 и 10 тыс. км пробега.

Как часто менять моторное масло в автомобиле?

Если мотор продолжительно работает без нагрузки, машина эксплуатируется в неблагоприятных погодных условиях, ездит по пересеченной местности, используется часто, работает как такси, в том числе грузовое, масло меняют чаще, т. к. срок службы материала сокращается. Агрессивная манера езды, использование некачественного топлива оказывают нагрузку на силовой агрегат, что влечет преждевременный износ моторного масла.

Специалисты дилерского центра «Тойота Центр Минск Восток» проводят замену моторного масла по регламенту производителя, применяют оригинальные смазочную жидкость и комплектующие. Услуга «масляный сервис», предлагаемая Тойота сервис в Минске, помимо замены масляного фильтра, сливной пробки и масла, включает комплекс сопутствующих мероприятий. Это диагностика состояния кузова авто, проверка моторного отсека на предмет отсутствия подтеков смазки, оценка функции стояночного тормоза, уровня технических жидкостей и другие работы, которые входят в регламент Toyota.

Последствия несвоевременной замены масла в автомобиле

Если пренебречь заменой моторного масла, детали агрегата начнут ржаветь, двигатель — давать сбои и изнашиваться. Уменьшение количества смазочной жидкости приведет к увеличению трения между элементами двигателя и его перегреву. Повысится и расход топлива. В итоге может потребоваться капитальный ремонт силового агрегата.


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