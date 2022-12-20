. Как избежать бед в Новом году: рассказываем, можно ли делать уборку в доме 31 декабря 2022
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Как избежать бед в Новом году: рассказываем, можно ли делать уборку в доме 31 декабря 2022

Как избежать бед в Новом году: рассказываем, можно ли делать уборку в доме 31 декабря 2022

Народные приметы гласят, что Новый год нужно встречать в чистом доме. Это важное условие для циркуляции положительной энергетики. Уборку откладывают на последние дни года. Но насколько это безопасно и допустимо ли в последние сутки заниматься наведением порядка? Неправильные действия могут, наоборот, отпугнуть удачу. Редакция Rsute узнала, можно ли делать генеральную уборку в доме 31 декабря. Оказывается, последний день года подходит не для всех занятий.

Суеверия, связанные с 31 декабря

Народная мудрость гласит, что некоторые действия могут навредить человеку и его семье. Эта дата окутана ореолом мистики до сих пор. Определенные манипуляции якобы могут отпугнуть удачу, а с ней счастье и достаток. Чтобы избежать неприятностей, узнайте, какие действия запрещено делать 31 декабря.


Согласно суевериям, в этот день категорически нельзя:

  • заметать в доме и мыть пол;
  • выбрасывать мусор;
  • одалживать деньги и оставлять долги на следующий год;
  • стирать одежду;
  • пришивать пуговицы;
  • закалывать на себе булавки;
  • ломать вещи, бить посуду;
  • покупать или ремонтировать обувь;
  • рассказывать о своих желаниях;
  • ссориться с близкими, кого-то обижать;
  • отправляться на встречу с женщиной после обеда;
  • стричь ногти и мыть волосы вечером;
  • дарить окружающим книги;
  • встречать праздник в неубранном доме или в одиночестве;
  • ходить в старой, изношенной одежде, надевать черные вещи. 

По народным приметам, генеральная уборка накануне Нового года приведет к денежным убыткам. Удача отвернется от тех, кто решил навести порядок в этот день. Отпугнет благополучие поломка вещей и манипуляции с одеждой и обувью. 

Можно ли делать уборку в доме 31 декабря


На этот вопрос ответил эзотерик Денис Широков. Он отметил, что, действительно, суеверия говорят, что якобы генеральная уборка, сделанная в последний день года, неизменно приведет к «выметанию удачи» из жилища. Но никаких оснований для этого нет, уверяет эксперт.

Новый год не является важным астрологическим событием. Это всего лишь точка отсчета, придуманная человечеством. Поэтому она достаточно субъективна. Денис Широков напомнил, что наши предки праздновали Новый год в разные даты: 

  • 1 сентября; 
  • 1 марта;
  • в ночь с 31 декабря на 1 января. 

Это никак не влияет на значение дня. С астрологической точки зрения, 31 декабря считается нейтральными сутками. Конечно, если на дату не приходится новолуние или полнолуние. Спутник Земли в этой фазе влияет на многие процессы, поэтому некоторые дела будут крайне неудачными.

Таким образом, в последний день 2022 года смело можно делать генеральную уборку в доме, не боясь «вымести» удачу. Главное, не думать о негативе. Не стоит в Новый год нести печальные и грустные мысли.

# Общество
По материалам: rsute

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