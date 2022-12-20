. Как отметить Новый год и не остаться без трусов
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Как отметить Новый год и не остаться без трусов

Как отметить Новый год и не остаться без трусов
Специалист рассказал о штрафах за нарушение в новогодний праздник.   Новый год в России отмечают широко. Однако некоторые действия могут повлечь за собой административное наказание. В их числе — распитие алкоголя в общественных местах, запуск фейерверков вблизи жилых домов и другие. Все штрафы, которые грозят отмечающим, перечислила юрист Елена Кудерко. По словам эксперта, штраф за распитие спиртного во дворе и вообще на улице достигает 1500 рублей. За курение в общественных местах можно лишиться от 500 до 3000 рублей.  Также нельзя проводить массовые мероприятия без предварительного согласования с властями. Если есть желание устроить флешмоб или гуляние следует уведомить администрацию района и города. В заявлении нужно указать цели будущего действа, сколько людей планирует его посетить и контактные данные организаторов. Проведение событий без согласования может стоить от 10 000 до 20 000 рублей штрафа для частных лиц и до 100 000 рублей для организаций, отметила Кудерко. Юрист напомнила о штрафах при запусках фейерверков с балконов и из окон многоэтажных домов, а также вблизи мест, где живут люди. За подобные действия грозит наказание от 500 до 5000 рублей. Если пиротехника нанесет вред здоровью или имуществу граждан, то может наступить уголовная ответственность. Суд имеет право приговорить виновника к максимальному наказанию в виде пяти лет тюрьмы. Поэтому запускать фейерверки можно лишь в местах, которые определены местными властями, подчеркнула юрист. В новогоднюю ночь разрешается шуметь до 3 или 4 часов утра, — нормы зависят от конкретного региона. Как правило, штраф за шум не превышает 1000 рублей, а в столице могут взыскать до 2000 рублей. Но с 31 декабря на 1 января сотрудники правопорядка, вероятней всего, ограничатся устным предупреждением, приводит слова юриста агентство «Прайм». Ранее был опубликован мини-гид по развлечениям, которыми можно наполнить новогодние каникулы. Они начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся 9 дней. Первым рабочим днем является понедельник, 9 января 2023 года.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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