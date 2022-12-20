. Какие дни 2023 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате рождения

Несмотря на то, что все прогнозы указывают на обилие проблем и трудностей в 2023 году, стоит помнить, что в этот период будут и благоприятные дни. Чтобы вычислить, что это будут за дни, предлагаем воспользоваться простым нумерологическим расчетом.

Каждую неделю мы знакомим вас с гороскопами и каждый день рассказываем о поведении Луны, но числа тоже вносят свою лепту в создание определенных благоприятных условий для жизни людей. Чтобы выяснить, какие дни 2023 года могут быть для вас благоприятными. Вам потребуется знать лишь свою дату рождения.

Нумерологический расчет

Необходимо сложить цифры из вашей даты рождения с цифрами года 2, 0, 2 и 3. Для примера возьмем дату рождения 23 июня 1996 года:

(2+3+0+6+1+9+9+6)+(2+0+2+3)=43.

Складывать цифры нужно до тех пор, пока не получится числа в диапазоне от 1 до 9.

4+3=7.

Получается, что для заданной даты рождения числом покровителем в 2023 году является Семерка. Осталось лишь расшифровать расчеты.

Расшифровка полученного числа

Единица. Если при расчетах у вас получилась Единица, значит самыми благоприятными днями недели в 2023 году для вас будут понедельники и субботы. Также можно надеяться на удачу в каждое 1, 10, 19, 28 и 11 число любого месяца. Это прекрасные дни для романтики, любви.

Двойка. Двойка говорит о том, что числа будут благосклонны к вам каждое 2, 11, 20, 29 и 22 число месяца. В такие дни нужно чаще заниматься делами и не лениться. Также это актуально и в каждый вторник. Не бойтесь в такие дни посвящать работе больше времени, чем обычно.

Тройка. В дни силы людям с этим числом-покровителем лучше заниматься духовными практиками, получением новых знаний. Самые лучшие дни месяца — 3, 12, 21, 30 число. Самый благоприятный день недели — среда. В такие дни вероятность побороть свои страхи и уныние выше в разы.

Четверка. Число 4 — это символ гармонии и целостности, нерушимости и стабильности. В дни силы, связанные с числом 4, лучше отдыхать, набираться сил, либо работать, но без переутомления. Лучшие дни для тех, у кого получилась Четверка при расчетах — четверг, воскресенье, а также каждое 4, 13, 31 и 22 число любого месяца.

Пятерка. Пятерка олицетворяет двойственность. В описанные далее дни силы вам стоит принимать важные решения, избавляться от всего лишнего и стараться следить за здоровьем, не забывая про помощь близким. Каждую пятницу, а также 5, 14, 23 число месяца вам будет проще добиваться поставленных целей.

Шестерка. Число 6 символизирует высокий творческий потенциал и умение легко выбираться из любых сложных ситуаций. Если при расчетах вы получили данное число, вам это делать это будет проще каждое 6, 15, 24 число месяца, та также каждую субботу. В такие дни не бойтесь следовать за интуицией.

Семерка. Число 7 — это главный символ удачи. Если в ходе расчетов у вас получилась Семерка, значит вы можете полагаться на госпожу удачу в каждый 7, 16 и 25-й день месяца. Еще фортуна будет вам улыбаться в каждое воскресенье. Разумеется, надеяться на одну лишь удачу не стоит, ведь многое зависит и от выбранной стратегии.

Восьмерка. Это число олицетворяет собой источник финансовой удачи, всех материальных благ. Большие успехи в работе и бизнесе вас могут ждать в каждое 8, 17 и 26 число месяца. Покупки нумерологи рекомендуют совершать по вторникам и субботам. Так вероятность потратить деньги с умом будет самой высокой.

Девятка. Число Девять, получившееся при расчетах, означает, что вам лучше проявлять наибольшую интеллектуальную и физическую активность в каждое 9, 18 и 27 число любого месяца 2023 года. Еще важно не сидеть без дела в среду, пятницу и понедельник. Лени в такие дни может вас погубить.