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Кэмерон посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром за роль в «Аватаре»

Кэмерон посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром за роль в «Аватаре»Кэмерон посоветовал Дэймону смириться с упущенными миллионами долларов за роль в «Аватаре»

Режиссер Джеймс Кэмерон посоветовал актеру Мэтту Дэймону смириться с тем, что он упустил многомиллионный гонорар, который мог бы заработать за роль в первом фильме «Аватар». Его слова приводит Variety.

Во время интервью на радио BBC кинематографист заявил, что Дэймон винит себя за решение не сниматься в «Аватаре». «Он [Дэймон] корит себя за это. Что я могу сказать: "Мэтт, ты вроде как одна из самых больших кинозвезд в мире, смирись с этим"», — высказался режиссер.

В 2021 году Дэймон рассказал, что Кэмерон предложил ему главную роль в «Аватаре» 2009 года и пообещал ему 10 процентов от кассовых сборов. В итоге картина, в которой снялся Сэм Уортингтон, собрала более двух миллиардов долларов по всему миру, став самым кассовым фильмом всех времен. Роль могла бы принести Дэймону более 250 миллионов долларов. «Я войду в историю. Вы никогда не встретите актера, который отказался бы от больших денег», — говорил Мэтт об упущенном гонораре.

Уточняется, что в тот момент Дэймон работал над третьим фильмом про Борна, из-за чего ему пришлось отказаться от роли.

Кэмерон отметил, что он не прочь пригласить Мэтта в следующую часть «Аватара». «Мы должны сделать это, чтобы мир снова пришел в равновесие. Но, черт возьми, он не получит 10 процентов», — сказал кинодеятель.

Ранее сообщалось, что «Аватар: Путь воды» заработал 435 миллионов долларов в прокате за первый уик-энд.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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