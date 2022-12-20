. Классический рецепт приготовления селедки под шубой: правильная последовательность выкладывания слоев в салатницу
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Классический рецепт приготовления селедки под шубой: правильная последовательность выкладывания слоев в салатницу

Классический рецепт приготовления селедки под шубой: правильная последовательность выкладывания слоев в салатницу

Селедка под шубой считается некой классикой, особенно среди новогодних блюд. Каждая хозяйка предпочитает готовить этот салат по-разному, но все ингредиенты и рецепты довольно схожи между собой. Далее мы расскажем, какую последовательность необходимо соблюдать при приготовлении этой вкуснятины.

Рецепт приготовления классической селедки под шубой

Селедка под шубой – это очень популярный салат на постсоветском пространстве, особенно во время празднования Нового года. Несмотря на свой возраст, рецепт классической «Шубы» остается одним из самых любимых лакомств для многих людей. Итак, чтобы приготовить этот салат, понадобятся:

  • 300 грамм селедки;
  • 200 грамм морковки;
  • 3 яйца;
  • 300 грамм свеклы;
  • 200 грамм картошки;
  • 150 грамм лука;
  • 150 грамм майонеза;
  • соль и перец – по вкусу.


Приготовление салата

Сначала стоит сварить все овощи, а также яйца. Картошку необходимо варить в кожуре, потом остудить и почистить. Далее стоит взять большое блюдо, выложить в него почищенную от костей и чешуи, мелко нарезанную рыбу. Затем необходимо натереть картошку на терке и выложить поверх рыбного слоя. Можно чуть-чуть добавить соли и перца, а также смазать майонезом. Потом натереть на терке яйцо и выложить на картофельно-майонезный слой. Один желток необходимо оставить для окончательного украшения салата. Этот слой тоже стоит смазать майонезом. Далее необходимо натереть морковку и выложить на яично-майонезный слой. Не стоит забывать про смазывание майонезом каждого нового слоя. Последней будет свекла. Ее нужно измельчить при помощи терки и выложить на морковный слой. Смазать толстым слоем майонеза для более насыщенного вкуса. Затем почти готовый салат нужно поставить на одну ночь в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей на стол необходимо украсить верхний слой измельчённым желтком.

На самом-то деле «Шуба» – это довольно простой в приготовлении салат, можно даже немного изменить последовательность слоев, но не сильно, иначе он получится не таким вкусным, как обычно.

# Общество
По материалам: rsute

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