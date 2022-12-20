. Кормухина наехала на Кристину Орбакайте

Выступление певицы Кристины Орбакайте возмутило артистку. Сине-желтые одежды дочки Примадонны в дуэте с Игорем Николаевым шокировали многих. Ольга Кормухина порассуждала на тему появления Кристины Орбакайте и Игоря Николаева на сцене в сине-желтом сочетании — звезды нарядилась в цвет флага соседней страны. Люди взбесились в соцсетях, артистка решила тоже высказаться, почему сегодня такое произошло. «Все чаще вспоминаю замечательные фильмы нашего детства о гражданской: «Чей флаг-то сегодня вешать? Чья власть-то в городе?». Видимо, в какую дверь входили, через ту и выходить приходится.Хотелось бы спросить у тех, кто возмущается поведением селебов. А кто их годами возносил, старательно вытаптывая пространство вокруг их постаментов?» — вопрошает Кормухина. Певица признала, что такие искусственные звезды затмили истинных талантливых исполнителей, более достойных славы и возможности выступать. «Только вот крыльев поломанных не склеить и настоящих, тех, кто сейчас так необходим, уже не вернуть! Придется потреблять творчество «записных» патриотов. Вообще, гаденько это все. Не знаю уж, как вам», — заключила артистка.