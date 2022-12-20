. Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
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Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда

Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
Певица Кристина Орбакайте сделала заявление. Похоже, певица собралась уезжать из России. Вокруг Кристины Орбакайте складывается очень странная ситуация. С одной стороны, артистка не высказывает свою позицию по поводу сложной мировой ситуации, а с другой — она фотографируется со сбежавшими коллегами: Чулпан Хаматовой, Александром Молочниковым и другими — и часто ездит в США.
Но особенно пользователей Сети привлек внимание отрывок из новой песни Орбакайте. «У-ля-ля, вот такие вот делишки, У-ля-ля, портить не хочу нервишки Без меня жить привыкайте. Мое имя не забудь — я Кристина Орбакайте!» Похоже, Кристина собирается уехать из России и готовит себе почву.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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