. Кристину Асмус бросил возлюбленный из-за бывшего мужа

По слухам, актриса Кристина Асмус рассталась со своим новым мужчиной. Артистка спровоцировала слухи о расставании с молодым бойфрендом Романом Евдокимовым, с которым она начала встречаться после развода с Гариком Харламовым. Артисты появились на премьере фильма «Мажор в Сочи» по отдельности, причем, как рассказывают очевидцы, звезда «Текста» отказалась позировать с избранником на красной дорожке и предпочла ему Павла Прилучного. Разумеется, все тут же начали сплетничать, что отношения Асмус с Евдокимовым дали трещину, а причиной стали публичные разборки Кристины с Харламовым из-за загородного дома, в котором пара до сих пор живет вместе спустя два года после развода. Возможно, Роман решил, что связь Асмус с бывшим мужем будет не так легко преодолеть и предпочел отойти в сторону, чтобы не оказаться замешанным в их конфликт и не стать посмешищем.Напомним, Харламов и Асмус расстались в 2020 году, однако попытались сохранить дружеские взаимоотношения ради общей дочери. Тогда все были уверены, да и юморист об этом не раз говорил, что супруги разделили совместно нажитое имущество, а Кристине достался загородный дом, купленный незадолго до их с Гариком развода. Однако после очередной шутки артиста про 50 процентов имущества, которые он отдал бывшей жене, звезда «Текста» не выдержала и разоблачила его. Она рассказала, что на самом деле ничего от Харламова не получила – ни недвижимости, ни денег, а продолжает жить в коттедже вместе с ним, но на разных этажах. Если верить Кристине, экс-супруг шантажом заставил ее остаться, отказавшись покупать им с дочкой квартиру.