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Курс доллара превысил 69 рублей

Курс доллара превысил 69 рублейКурс доллара превысил 69 рублей, евро торгуется выше 73 рублей

Российский рубль продолжил резко снижаться во вторник, 20 декабря. После начала торгов доллар превысил 69 рублей, а евро торгуется выше 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи/

По состоянию на 10:10 доллар достиг 69,37 рубля, а евро — 73,73 рубля. Индекс Мосбиржи в начале дня падает на 1,4 процента, до 2101 пункта, а индекс РТС — на 3,6 процента, до 955 пункта.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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