Курс доллара превысил 69 рублей, евро торгуется выше 73 рублей

Российский рубль продолжил резко снижаться во вторник, 20 декабря. После начала торгов доллар превысил 69 рублей, а евро торгуется выше 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи/

По состоянию на 10:10 доллар достиг 69,37 рубля, а евро — 73,73 рубля. Индекс Мосбиржи в начале дня падает на 1,4 процента, до 2101 пункта, а индекс РТС — на 3,6 процента, до 955 пункта.