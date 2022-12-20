. Лариса Андерсен рассказала, что ждет стрельцов в 2023 году
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Лариса Андерсен рассказала, что ждет стрельцов в 2023 году

Лариса Андерсен рассказала, что ждет стрельцов в 2023 году
Астролог Лариса Андерсен сделала предсказание для стрельцов. 💰 Стрельцов ждёт активный и вполне удачный год. Время действовать, развиваться и воплощать в жизнь задуманное. В деловой сфере очень насыщенной будет первая половина года: возрастёт интерес к вашей персоне, наступит время для знакомств и налаживания контактов, период представления своих наработок и идей на публике. В работе в этом году вас ждут изменения, вы можете браться за самые сложные и интересные проекты. Некоторые препятствия и трудности возможны, особенно в первой половине года и летом, но вы со всем справитесь. С точки зрения финансов ситуация стабильная, отмечается заметный рост во второй половине года, а в феврале-апреле возможны неожиданные поступления. Очень удачным и плодотворным для Стрельцов будет конец года. Ставьте себе конкретные цели и задачи и, засучив рукава, принимайтесь за дело. Результаты будут зависеть от вашей активности и упорства. В этом году есть риск стать пешкой в чужой игре или жертвой интриг – проявляйте бдительность. Наиболее нестабильным периодом во всех отношениях будет лето. 💞 В личной жизни вас ждёт довольно активный период, особенно в первой половине года. Это время для новых знакомств, романов, страстных увлечений и флирта. Вторая половина года будет более спокойным и гармоничным временем, однако не исключены служебные романы. Звёзды рекомендуют вам не метаться от партнёра к партнёру, а сделать осознанный выбор. Не теряйте голову в водовороте событий. Наступающий год может подарить одиноким Стрельцам судьбоносную встречу. 😷 В этом году вам обязательно следует заняться своим здоровьем. Самым неблагоприятным может быть январь, в остальное время вам стоит обратить внимание на нервную и пищеварительную системы, а также на состояние хронических недугов. Наступающий год – удачный период, чтобы привести себя в форму, заняться внешним видом и имиджем (наиболее благоприятное для этого время будет с февраля по апрель). Поскольку основные акценты в этом году ставятся на ваше здоровье и вашу работу – сосредоточьтесь на соблюдении баланса между трудом и отдыхом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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