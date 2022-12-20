. Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова

Певец Николай Басков напугал фанатов своим видом. В конце уходящего года внимание публики привлек к себе Николай Басков, потерявший способность нормально ходить. Из-за травмы ноги и последующей операции артист передвигается с большим трудом и вызывает сочувствие у коллег и поклонников. Прокомментировала проблемы певца со здоровьем и Лариса Долина, воочию наблюдавшая, как тяжело приходится «натуральному блондину», ведь отказаться от участия в многочисленных праздничных съемках он не может. Артистка дала понять, что знает, каким образом Басков повредил ногу, однако не стала разглашать все подробности.«Это была не очень приятная история. Но Николай идет на поправку, поет. Мы с ним вместе снимались на «Песне года»,— сообщила она в беседе с Teleprogramma.pro. Известно, что «золотой голос России» заработал серьезное растяжение коленных связок и перенес операцию по их восстановлению в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Подробно о случившемся певец не распространялся, что спровоцировало много слухов. Говорят также, что хирургическое вмешательство могло потребоваться артисту не из-за травмы, а в связи с осложнениями, вызванными коронавирусом: якобы у него развился тромбоз вен. К счастью, ногу Баскову не гипсовали и костыли ему тоже не потребовались, однако ходит он очень медленно, а на сцене стоит и не двигается, стараясь переносить вес на здоровую конечность. Певец пытается не падать духом и шутит, что в грядущем году — году кролика — будет вновь бегать и скакать.