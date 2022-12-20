. Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова

Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Певец Николай Басков напугал фанатов своим видом. В конце уходящего года внимание публики привлек к себе Николай Басков, потерявший способность нормально ходить. Из-за травмы ноги и последующей операции артист передвигается с большим трудом и вызывает сочувствие у коллег и поклонников. Прокомментировала проблемы певца со здоровьем и Лариса Долина, воочию наблюдавшая, как тяжело приходится «натуральному блондину», ведь отказаться от участия в многочисленных праздничных съемках он не может. Артистка дала понять, что знает, каким образом Басков повредил ногу, однако не стала разглашать все подробности.
«Это была не очень приятная история. Но Николай идет на поправку, поет. Мы с ним вместе снимались на «Песне года»,— сообщила она в беседе с Teleprogramma.pro. Известно, что «золотой голос России» заработал серьезное растяжение коленных связок и перенес операцию по их восстановлению в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Подробно о случившемся певец не распространялся, что спровоцировало много слухов. Говорят также, что хирургическое вмешательство могло потребоваться артисту не из-за травмы, а в связи с осложнениями, вызванными коронавирусом: якобы у него развился тромбоз вен. К счастью, ногу Баскову не гипсовали и костыли ему тоже не потребовались, однако ходит он очень медленно, а на сцене стоит и не двигается, стараясь переносить вес на здоровую конечность. Певец пытается не падать духом и шутит, что в грядущем году — году кролика — будет вновь бегать и скакать.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице порно
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Сын Ильи Авербуха поздравил его с днем рождения, опубликовав видео со своей мамой Ириной Лобачевой
Сын Ильи Авербуха поздравил его с днем рождения, опубликовав видео со
С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Кому удастся обрести счастье, какие знаки зодиака будут купаться в деньгах этой зимой
Кому удастся обрести счастье, какие знаки зодиака будут купаться в

Топ на сегодня

Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году

Еще по теме

Николай Басков с трудом передвигается после тяжелой операции
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Николай Басков так распух, что его едва можно узнать