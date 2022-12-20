. Лера Кудрявцева шокировала признанием о семейной жизни

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее чувства к мужу давно остыли. Телеведущая ведёт уже не такую насыщенную интимную жизнь, как пару лет назад. Звезда шоу «Секрет на миллион» признаётся, что в её браке с хоккеистом Игорем Макаровым страсть отошла на второй план. На первом месте оказался быт, который вытеснил секс с молодым мужем из списка каждодневных дел. По словам ведущей, после 10 лет семейной жизни она пересмотрела свои взгляды на эту часть отношений. Она уверена, что любой союз двух любовников со временем трансформируется в нечто иное. Первые три года влюбленным хочется не расставаться друг с другом ни на минуту, но потом всё меняется.«Первые три года – да, а потом – семья, быт… Вы – друзья, приятели, близкие люди, родня. Но, как кролики, невозможно 10 лет! Такого не бывает просто! Страсть – это другое совсем!»,— цитирует Леру источник «МК». Кудрявцева признается, что уже даже не предпринимает попытки вернуть страсть в отношения с мужем. Например, она не тратится на костюмчики из специализированных магазинов, которые могли бы помочь ей разнообразить постельные развлечения с любимым. Стоит отметить, что особенностью брака ведущей со спортсменом является почти 17-летняя разница в возрасте. Макарову этой осенью исполнилось 35 лет. Фанаты волнуются, как бы молодой супруг не начал заглядываться на молоденьких девушек, учитывая ситуацию дома. Но пока что спортсмен не был замечен ни в одной сомнительной истории.