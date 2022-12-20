. Лолита Милявская заявила, что будущее за сумасшедшими
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Лолита Милявская заявила, что будущее за сумасшедшими

Лолита Милявская заявила, что будущее за сумасшедшими
Певица Лолита Милявская решила примерить корону. По словам певицы, этот модный тренд одобрен историком моды Александром Васильевым. Певица Лолита Милявская 19 декабря показалась перед своими подписчиками в новом модном образе — в красном пуховике в клетку и в короне, украшенной зелеными камнями. «Сейчас очень модно ходить в короне. Она ассоциируется с праздником, с Новым годом, и вы можете вспомнить детство. К этому можно пуховик и все остальное», — пояснила звезда.
Ее образ дополняла зеленая сумка, очень хорошо сочетающаяся с камнями в короне. Лолита добавила, что этот модный тренд одобрен даже человеком, которого она безумно любит — историком моды и телеведущим Александром Васильевым.  «Он говорит, что за таким трендом будущее. Ну, в общем, за сумасшедшими», — пошутила певица. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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