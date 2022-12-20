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Малышева призвала россиян не питать иллюзий об активированном угле

Малышева призвала россиян не питать иллюзий об активированном углеМалышева призвала не питать иллюзий насчет активированного угля при алкогольном отравлении

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева опровергла популярное заблуждение, связанное с активированным углем. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она призвала россиян не питать иллюзий насчет эффективности этого препарата при алкогольном отравлении в новогодние праздники. Выпуск передачи доступен на видеохостинге Rutube.

Малышева рассказала, что активированный уголь принимают в дозировке один грамм на один килограмм веса. Как уточнила врач, один грамм — это четыре таблетки этого препарата.

По словам телеведущей, если вес человека составляет 52 килограмма, то в таком случае при алкогольном отравлении ему нужно выпить 208 таблеток угля. «Такую дозу активированного угля дать пьяному человеку невозможно. Поэтому не питайте иллюзий», — подытожила она.

Ранее Елена Малышева и ее коллега по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус развеяли миф об антибиотиках. Специалисты заявили, что эту группу препаратов нельзя запивать молоком или кефиром. Как объяснили врачи, в этих продуктах содержится кальций, который блокирует всасывание антибиотиков.

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По материалам: lenta.ru

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