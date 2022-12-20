. МИД РФ прокомментировал решение "дружественной" Иордании закрыть небо для российских самолетов

Ограничение полетов в воздушном пространстве Иордании для лайнеров ряда российских авиакомпаний не является политически мотивированным. Так решение официального Аммана прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся в пресс-релизе на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Москва считает Иорданию дружественным государством, поэтому едва ли решение королевства направлено против интересов РФ. В настоящее время, как заявила Захарова, Росавиация и МИД России ведут активные переговоры насчет снятия этого запрета.

Спикер МИД добавила, что авиационные власти королевства ввели антироссийские ограничения под давлением Еврокомиссии: теперь отдельные отечественные авиакомпании, осуществляющие полеты из РФ в Египет и обратно, вынуждены задерживать рейсы и выстраивать альтернативные маршруты через Сирию.

Захарова подчеркнула, что РФ полностью исполняет свои обязательства в сфере безопасности полетов, в том числе в соответствии с межправительственным соглашением о воздушном сообщении между Россией и Иорданией от 2009 года.

Накануне около тысячи российских туристов, готовящихся к полету в Египет, застряли в аэропорту Внуково из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты некоторых отечественных авиакомпаний через свое воздушное пространство. Перед рейсами окна регистрации iFly в столичном аэропорту были закрыты, а у стоек пассажиров не ожидали сотрудники перевозчика.

Авиакомпании из США и стран Евросоюза начали лоббировать отмену санкций против авиационной отрасли России. Перевозчикам особенно важно добиться открытия воздушного пространства для рейсов гражданской авиации, поскольку без такой возможности они проигрывают конкуренцию азиатским компаниям.