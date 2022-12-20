. Минцифры высказалось о запрете на удаленку для покинувших Россию IT-специалистов
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Минцифры высказалось о запрете на удаленку для покинувших Россию IT-специалистов

Минцифры высказалось о запрете на удаленку для покинувших Россию IT-специалистовМинцифры назвало преждевременным вопрос о запрете на удаленную работу для IT-специалистов

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев высказался о вероятности запрета на удаленную работу для IT-специалистов, покинувших Россию. Его слова передает РБК.

В ходе правительственного часа в Госдуме министр назвал вопрос о полном запрете на удаленку для уехавших из страны IT-специалистов преждевременным.

«Ключевая мера, которую мы предлагаем обсудить, это не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежных компаниях и снизит вероятность их возврата в нашу страну», — сказал Шадаев.

Также глава Минцифры сообщил, что с начала 2022 года около ста тысяч айтишников покинули Россию, что составляет до десяти процентов от общего количество специалистов российских IT-компаний.

14 декабря стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект об ограничениях для уехавших россиян. По словам сенатора Андрея Клишаса, документ предусматривает запрет на удаленную работу для граждан, покинувших страну. В тот же день Минцифры заявило, что не поддерживает запрет на удаленку для уехавших и находящихся за границей айтишников. В ведомстве подчеркнули, что решения по формату работы специалистов должны принимать сами IT-компании.

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По материалам: lenta.ru

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