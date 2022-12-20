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Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ российскими ПВО

Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ российскими ПВОМинобороны России заявило об уничтожении системами ПВО нескольких единиц авиации ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили несколько единиц авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный спикер оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, ПВО сбили Су-25 и вертолет Ми-8. Он уточнил, что Су-25 был сбит в районе города Угледар, а вертолет — близ населенного пункта Северное в Донецкой народной республике (ДНР).

«Кроме того, за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рудово Луганской народной республики, Волноваха, Новоандреевка Донецкой народной республики и Великие копани Херсонской области», — добавил Конашенков.

Ранее российское военное ведомство отчиталось об уничтожении самолета ВСУ МиГ-29 в Яблоневке и вертолета Ми-8 в ДНР. Тогда же российские средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное и Никольское в ДНР, а также возле Садового и Семеновки в Запорожской области.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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