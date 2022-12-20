. Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 года
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Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 года

Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 годаМинсельхоз предсказал снижение цен на мясо и овощи в начале 2023 года

Уже в начале 2023 года стоимость ряда продуктов на российском рынке будет ниже, чем зимой 2022 года, предсказал Минсельхоз. В частности, подешевеет свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа. Данные ведомства цитируют «Известия».

«По ряду категорий, таких как свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа и другие виды продукции, отпускные цены в настоящее время ниже уровня прошлого года. Минсельхоз ожидает, что указанная тенденция сохранится и в начале следующего года», — заявили представители Минсельхоза.

Снижения цен на еду ожидают в связи с ростом отечественного агропромышленного комплекса по всем ключевым направлениям. Производство увеличивалось весь 2022 год и сейчас обеспечивает стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке, подчеркнули в ведомстве.

При этом по сравнению с 2021 годом цены по-прежнему высоки. На это, в частности, указывает рост трат россиян на популярные продукты для новогоднего стола резко: в первой половине декабря расходы выросли в среднем на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на майонез, крабовые палочки, красную икру, мандарины в первые недели декабря россияне потратили на 426 рублей больше, чем в прошлом году. В среднем расходы составили 3,5 тысячи рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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