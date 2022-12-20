. Мужчина Юлии Пересильд подсадил ее на Цигун

Актриса Юлия Пересильд счастлива в новых отношениях. Около двух недель назад Юлия Пересильд рассекретила свой новый роман. Расставшись с режиссером Алексеем Учителем, она влюбилась в 34-летнего актера Михаила Тройника. В начале декабря влюбленные впервые вышли в свет вместе, подтвердив свои отношения. На днях актриса дала интервью, где впервые заговорила о новом возлюбленном. Пересильд рассказала о том, что бойфренд напомнил ей о том, как важно иметь в жизни хобби. Так получилось, что Юлия с юности очень много работала, а свободное время тратила на организацию работы благотворительного фонда и поддержку близких. Только после полета в открытый космос она осознала, что забывает уделять время себе. На фоне усталости от космического подвига Пересильд начала заниматься цигуном. Мир восточных практик ей открыл возлюбленный. Он, судя по всему, уже давно занимается этим видом китайской гимнастики.«Мой молодой человек, Михаил, недавно «подсадил» меня на цигун. Я не могу сказать, что я уже продвинутый пользователь в этой истории, но мне это точно интересно. Еще я люблю пилатес. Но тоже с конкретным тренером»,— поделилась Пересильд с «АИФ». Напомним, что Юлия оставила без комментария разрыв с отцом своих детей. Как известно, актриса родила от учителя двух дочек: Анну и Марию. Обе девочки уже имеют опыт съемок в больших кинопроектах. Летом старшая наследница Пересильд на международном кинофестивале SOL получила награду за фильм «Тибра». При этом актриса пока что не уверена, что девочки обязательно пойдут по её стопам и в будущем станут актрисами.