. Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
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Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту

Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Певица Наргиз Закировой запрещен въезд в Россию на пятьдесят лет. В конце мая Наргиз Закирову задержали в Домодедово. Почти сразу же певицу отправили на родину, в Узбекистан. Артистка в деталях рассказала, как это произошло. Закировой запрещен в Россию до 2072 года. «У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — говорил ее адвокат Исмаилов. Спустя несколько месяцев звезда «Голоса» на Первом канале объяснилась, что случилось в тот день. 53-летняя певица убеждает: все произошло довольно спокойно.
«Это не был никакой депорт, я прилетела в Ташкент по своим делам, побыла здесь где-то месяц, и мне нужно было лететь обратно в Москву. Я прилетела в Москву, на паспортном контроле я отдаю свой паспорт. Женщина смотрит, говорит: «Вам требуется дополнительная проверка». Я даже не обратила на это внимания. Вдруг ко мне подходят сзади двое человек тихонечко: «Наргиз, здравствуйте, пройдемте, пожалуйста, в сторону», — отметила артистка в YouTube-шоу MYDAY TV. Закирова удивилась происходящим. «Мы отошли, они говорят, чуть ли не плача: «Мы очень извиняемся, вам въезд запрещен на 50 лет». Я говорю: «А на каком основании?» Ну, окей, ладно, это же не вы. А они: «Простите, извините, можно с вами сфотографироваться?» Говорю: «Конечно, можно». Спокойно отреагировала, а что я могу сделать?», — продолжила она. «Посидела в аэропорту, меня отвели в комнату. Спрашивают: «Вы куда хотите, в Ташкент или Нью-Йорк?». Для начала — в Ташкент. Мне сразу взяли билет бизнес-класса обратно, принесли кофе, еду, эти девочки-работницы, которые ходили там, говорили: «Мы вас так любим. Вам что-то принести?» Часа три посидела, села в самолет и улетела обратно», — заключила Наргиз.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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