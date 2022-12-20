. Наташа Королева кастрировала своего нового возлюбленного
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Наташа Королева кастрировала своего нового возлюбленного

Наташа Королева кастрировала своего нового возлюбленного
49-летняя певица Наташа Королева переживает нелегкие времена. Артистка рассказала, как изменилась ее жизнь после отъезда из дома 20-летнего сына Архипа. Как известно, наследник артистки и Сергея Глушко захотел переехать в отдельную квартиру вместе со своей девушкой Мелиссой Волынкиной. Родители не стали возражать, но отказались содержать наследника, а лишь выделили ему первый взнос на то, чтобы снять однокомнатные апартаменты. Конечно, Королевой сначала было грустно без Архипа, но долго в одиночестве она не томилась и быстро нашла себе «потрясающего парня», о котором стала заботиться. Нового члена семьи артистка представила в студии шоу «Звезды сошлись» на НТВ – им оказался шпиц по кличке Арчибальд.
«У нас Архип съехал, в Москву, а Арчибальд заехал на дачу. Это собака мужа, приятель Сергея подарил этого прекрасного удивительного пса. Мы не думали, не гадали, что у нас будет пес – судьба его к нам привела. Это невероятный парень! Когда он к нам попал, было много проблем – все углы, ковры, мебель были помечены. Мы решили его стерилизовать»,  — поделилась исполнительница хита «Желтые тюльпаны». Четвероногий друг требует к своей персоне повышенного внимания, а Королева в силу постоянной занятости не может проводить с ним много времени, поэтому воспитанием собаки занимается помощница артистки по дому. Она же следит за рационом Арчибальда, который должен сидеть на диете. «Валюша наша, которая вырастила и воспитала Архипа, теперь дрессирует и воспитывает этого прекрасного молодого человека. Видите, какой он у нас хороший», — похвасталась певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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