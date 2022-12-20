. Назван способ отличить фишинговый сайт банка от настоящего

Эксперт по безопасности Лебедев призвал проверять ссылки банков для защиты средств

Эксперт в области информационной безопасности Анатолий Лебедев рекомендовал внимательно читать название ссылки банка при переходе. Такой совет он дал в разговоре с «Лентой.ру», объясняя способы отличия фишингового сайта банка от настоящего.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2022 года Центробанк заблокировал 2400 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила ««Газета.ру»».

«Человеку необходимо внимательно прочитать название сайта. Полностью скопировать адрес настоящего сайта никому не удается. Как правило, можно отличить. Также не нужно кликать на ссылки, которые присылают в сообщениях — зайдите сами на сайт компании через поиск, если необходимо проверить какую-то информацию», — рассказал Лебедев.

В конце ноября появилась информация, что в третьем квартале 2022 года мошенники украли рекордные объемы средств со счетов клиентов банков — почти четыре миллиарда рублей. Это следует из опубликованного Центробанком (ЦБ) «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

