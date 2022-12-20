. Небензя назвал надуманными обвинения в применении Россией иранских беспилотников

Обвинения в адрес России в использовании иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине носят надуманный, искусственный характер. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

В конце августа газета The Washington Post сообщила, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотников, которые якобы планировалось использовать в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал ее вбросом. Также издание отмечало, что Иран планирует поставлять России ракеты малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров, однако в Тегеране опровергли это утверждение.

По словам Небензи, западные политики пытаются «раскрутить» тему якобы имевшей место поставки Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию для их использования в ходе спецоперации, однако «эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер».

«Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения. Несмотря на это, США и ЕС считают возможным на основании своих измышлений пытаться безосновательно вовлечь в этот сюжет Секретариат ООН и вводить санкции в отношении иранских и российских юридических и физических лиц», — сказал Небензя.