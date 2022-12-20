Новогодние подарки от мэра Иркутского района получат полторы тысячи детей
Сладкие новогодние подарки получат около полутора тысяч детей из Иркутского района. Их вручат участникам творческих коллективов, стипендиатам мэра, школьникам, которые проявили себя в учебе, творчестве и спорте, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.
По традиции подарки передадут детям с ограниченными возможностями здоровья и детям – представителям национальных объединений Иркутского района. Кроме того, в этом году подарки предусмотрены для детей из семей участников СВО.
Также 850 подарков от управления соцзащиты населения по Иркутскому району получат дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети с особыми заболеваниями.