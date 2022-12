. Официально: High On Life — крупнейший запуск сторонней игры в Game Pass и лучший в 2022 году

На прошлой неделе в подписке Game Pass состоялся релиз игры High On Life, которая вышла в игровом сервисе Microsoft сразу после релиза. Игра High On Life уже доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, на этих платформах играть в нее можно и по подписке Game Pass.

Компания Microsoft в своем официальном блоге объявила, что High On Life — это крупнейший запуск для Game Pass в 2022 году. Более того, игра показала лучший старт для Game Pass, в целом, от сторонних студий и издательств — ранее только команды Microsoft удостаивались лучшего результата.

Игра High On Life фантастически стартовала: как в Game Pass, так и в Steam

В сообщении в официальном блоге Microsoft поблагодарила игроков Xbox, которые «присоединились в стремлении спасти этот сумасшедший мир от инопланетного картеля».

Watch this video on YouTube