. Официально: High On Life — крупнейший запуск сторонней игры в Game Pass и лучший в 2022 году
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Официально: High On Life — крупнейший запуск сторонней игры в Game Pass и лучший в 2022 году

Официально: High On Life — крупнейший запуск сторонней игры в Game Pass и лучший в 2022 году


На прошлой неделе в подписке Game Pass состоялся релиз игры High On Life, которая вышла в игровом сервисе Microsoft сразу после релиза. Игра High On Life уже доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, на этих платформах играть в нее можно и по подписке Game Pass.

Компания Microsoft в своем официальном блоге объявила, что High On Life — это крупнейший запуск для Game Pass в 2022 году. Более того, игра показала лучший старт для Game Pass, в целом, от сторонних студий и издательств — ранее только команды Microsoft удостаивались лучшего результата.

Игра High On Life фантастически стартовала: как в Game Pass, так и в Steam

В сообщении в официальном блоге Microsoft поблагодарила игроков Xbox, которые «присоединились в стремлении спасти этот сумасшедший мир от инопланетного картеля».


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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