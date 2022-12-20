. Ольга Орлова рассталась с новоиспеченным мужем

Ведущая и певица Ольга Орлова призналась, что отстранилась от своего супруга. Бывшая солистка группы «Блестящие» простудилась, находясь на последнем триместре беременности. Ольга самоизолировалась в своем доме в Подмосковье. Сердобольные пользователи поинтересовались, где ее муж и почему он не ухаживает за простывшей женой. Ольга пояснила, что не чувствует себя настолько плохо, чтобы рисковать здоровьем близкого человека. «Мой муж был в спортклубе. Сейчас смотрит футбол внизу. И я стараюсь ограничить наше общение, пока я болею, чтобы не дай Бог, не заразить его. Но спасибо, что вы тревожитесь», — отметила Ольга. Звезда шоу-бизнеса вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий в прошлом году после нескольких лет отношений. Она призналась, что после свадьбы не взяла фамилию мужа. «Мы остались при своих фамилиях, даже вопрос этот не стоял. Слишком много документов менять. Дочка, безусловно, будет носить его фамилию», — сообщила певица. Ольга также рассказала, кто в их доме главный. «Последнее слово было и есть за ним, но я умею профессионально уговаривать», — улыбнулась теледива. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» также объяснила любопытным, почему Валерий поселился в ее доме.«Когда мы решили жить вместе он, безусловно, предложил переехать к нему. Но он жил в квартире в центре Москвы, а я плохо представляю себе, как жить в его квартире с моими пятью большими собаками. Поэтому я предложила жить у меня. Это гораздо удобнее. Сейчас мы заканчиваем ремонт в большом доме, который уже будет нашим общим», — рассказала Орлова. При этом звезда фильма «Любовь-морковь» пояснила, что муж выполняет все финансовые обязательства перед их семьей. «Сразу скажу, я считаю, что в идеале женщины должны жить у мужчин, но если все расходы лежат на мужчине (за дом, квартиру и быт), то нет проблем, если наоборот. В моем случае, муж территориально живет у меня, но все расходы полностью на нем», — заявила Ольга. Певица рассказала о том, как относится к отношениям, где партнеры делят расходы пополам. «Ситуации в семья бывают разные. Не у каждого мужчины есть возможность полностью содержать семью и дать возможность женщине не работать, либо работать на какие-то свои нужды. В моей жизни бывали разные отношения, когда у меня было и 50 на 50 и другие варианты. Главное то, что приемлемо для вас, и то, что вы считаете для себя нормой. Иногда такой бюджет откликается для женщины. Есть вариант, когда это невозможно», — добавила артистка.