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Опубликован список погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии

Опубликован список погибших при взрыве на газопроводе в ЧувашииРЕН ТВ опубликовал список погибших в результате взрыва на газопроводе в Чувашии

Появился список погибших в результате взрыва на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Его опубликовал РЕН ТВ.

В него включили три фамилии: Ильин Ю., Максимов А., Николаев С. Все жертвы ЧП были сотрудниками газовой службы.

Рабочие в момент происшествия на газопроводе в Чувашии проводили мелкосрочный ремонт. Кроме того, в результате ЧП пострадал Дмитриев Е., 1986 года рождения. У мужчины диагностировали ожоги рук и лица.

О происшествии на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород стало известно во вторник, 20 декабря. На кадрах, опубликованных очевидцами с места случившегося, виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома.

До этого глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что взрыв на газопроводе произошел во время производства строительно-монтажных работ. Он подчеркнул, что после взрыва газа аварийные службы работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства ЧП.

Позже выяснилось, что взорвавшийся газопровод поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Он был построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Нитка пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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