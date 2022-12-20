. Особенности осветительных приборов из Италии
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Особенности осветительных приборов из Италии

Италия – это страна, объединившая скульпторов, художников и великую архитектуру. Еще со времен эпохи Возрождения эта страна диктует моду, как в одежде, так и во всем, что связанно с отделкой жилищ. Итальянские люстры – это часть интерьера, к выбору которой стоит подходить тщательно. Свою популярность они приобрели благодаря своему потрясающему внешнему виду и отличным характеристикам. Данная продукция отличается высоким качеством и неповторимым дизайном. Имея итальянскую люстру в интерьере легко создать уют и гармонию в помещении.

Итальянские люстры представлены от самых простых моделей до эксклюзивных вариантов. Даже самые недорогие итальянские светильники способны преобразить комнату. Для изготовления применяются такие материалы:

  • бронза,
  • латунь,
  • ластик,
  • текстиль,
  • бумага.

А также возможно использование эксклюзивных материалов. Главными отличительными чертами итальянских осветительных изделий являются:

  • особенный блеск, который сравним с блеском короны. Это присуще всем моделям даже из бронзы;
  • превосходный и утонченный дизайн различных стилей;
  • благородство и элегантность;
  • разнообразие моделей.

Перед покупкой стоит убедиться в оригинальности товара. Первое и очевидное, что отличает оригинальное изделие от подделки, – это вес. Он не может быть легким, так как детали и крепления изготавливаются из качественных металлов. Также итальянские светильники относятся к элитному сегменту, поэтому цена их не может быть дешевой. Но самым важным подтверждением подлинности изделия служит сертификат качества производителя.

Преимущества итальянских светильников

Итальянские люстры обладают следующими положительными качествами:

  • все детали обрабатываются вручную;
  • в каждой модели делается акцент на световых бликах;
  • утонченность и сдержанность форм делает их подходящими к любому дизайну;
  • использование в изготовлении материалов премиум-класса.

Компания MOBILICASA – это крупнейший импортер итальянской продукции в России, который имеет хорошую репутацию и постоянно расширяет объемы складов и пополняет каталоги товаров. На сайте компании представлен широкий ассортимент итальянских люстр. Все модели имеют маркировку made in Italy. Также в интернет-магазине имеется большой выбор зеркал из Италии от ведущих итальянских фабрик по привлекательным ценам и гарантией безопасной доставки.

# Дизайн и стиль

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