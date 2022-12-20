. Особенности выбора и эксплуатации лабораторного эксикатора

Для того чтобы обеспечить особые условия хранения в лаборатории, оптимально выбрать такую ёмкость, как эксикатор, в котором влажность поддерживается на нуле. Из-за того, что атмосферный воздух не попадает внутрь, подобным образом можно хранить предварительно высушенные образцы. Отдельные из них характеризуются повышенной гигроскопичностью, а потому других условий хранения просто не приемлют. В качестве дополнительных элементов в подобной конструкции выступают крышка с уплотнительным кольцом и краник, чем обеспечивается оптимальный показатель герметичности.

Почему именно эксикатор

Если рассмотреть в качестве примера любое оборудование для лабораторий, то можно отметить, что содержимое от проникновения воздуха она не защитит, а он, естественно, имеет свою влажность. Только при помощи лабораторных эксикаторов можно исключить впитывание влаги, главное, подобрать оптимальный диаметр такой ёмкости, который может варьироваться от 15 до 30 см. Также с помощью эксикаторов можно высушивать отдельные образцы, в качестве дополнительного условия для этой цели применяется вакуум.

Хранение в подобных условиях может длиться на протяжении внушительного срока. Изготавливается эксикатор лабораторный из оргстекла с толстыми стенками, которое практически не пропускает тепло и остаётся при этом достаточно прочным для создания вакуума внутри. Способствуют этому и другие факторы, так, например, крышка подогнана с особой тщательностью, повышается герметичность и благодаря тому, что соприкасающиеся части эксикатора смазаны силиконовой смазкой или вазелином.

Дополнительно внутри ёмкости располагается особая вставка, для её изготовления на производстве медицинского оборудования https://acrylmedic.ru/category/show/13/perchatochnye_boksy обычно используют фарфор. Она играет одну из самых важных ролей, так как в её полости содержится специальное вещество, поглощающее влагу.

На какие параметры следует ориентироваться, выбирая эксикатор

В первую очередь, важно учесть параметр гигроскопичности для тех средств, которые планируется хранить внутри подобной ёмкости. Размеры последней тоже имеют значение. Важно, чтобы много места она не занимала, но была достаточной для размещения образца.

Опять же, важно помнить о том, что оргстекло с толстыми стенками не сможет равномерно прогреваться, а потому важно выбрать модель с краном, чтобы контролировать ещё и давление.