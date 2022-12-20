. Пассажирка московского метро упала под поезд и выжила
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Пассажирка московского метро упала под поезд и выжила

Пассажирка московского метро упала под поезд и выжилаМВД: в Москве девушка упала под поезд на станции метро «Менделеевская» и выжила

Пассажирка московского метро попала под поезд на станции «Менделеевская» и выжила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что машинист поезда экстренно затормозил, увидев упавшую на рельсы девушку, однако скорость была слишком высокой, и поезд не успел остановиться.

«Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене, осуществляющие службу на станции, менее чем через минуту оказались на месте происшествия, совместно с машинистом и работником метрополитена достали девушку из-под вагона электропоезда, а также вызвали наряд скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Полицейские находились рядом с напуганной девушкой, пока на место инцидента не прибыли врачи, говорится в публикации. Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее сообщалось о гибели упавшего под поезд в столичном метро пассажира. Инцидент произошел на станции метро «Красные Ворота».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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