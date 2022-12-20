. Пентагон оценил готовность Белоруссии присоединиться к спецоперации

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США не видят, что Минск готовится присоединиться к СВО

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер оценил готовность Белоруссии присоединиться к спецоперации. По его словам, Вашингтон не видит признаков того, что Минск готовится принять в ней участие, передает РИА Новости.

По словам Райдера, у США нет «никакой информации, которая позволила бы предположить наличие какой-либо трансграничной активности» белорусских сил на Украине на данный момент или в будущем.

Ранее похожий ответ дал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Тем не менее он заявил, что Минск виновен в поддержке специальной военной операции (СВО) России.

