. Почему важно использовать оригинальное моторное масло в автомобиле?

Моторное масло защищает силовой агрегат автомобиля от повреждений и перегрева. Также смазочная жидкость предупреждает коррозию металла, которая возникает из-за действия кислотных соединений – побочных продуктов процесса горения, а значит, продлевает срок службы мотора. Еще одна функция моторного масла – удаление загрязняющих веществ, накапливающихся в двигателе: смол, сажи, металлической стружки, пыли.

Со временем даже оригинальное моторное масло Тойота «изнашивается», поэтому важно своевременно менять техническую жидкость. Эту услугу предлагает дилерский центр «Тойота Центр Минск Восток». Работы выполняются в соответствии с заводскими техническими регламентами, нормативами и стандартами Toyota.

Какую роль выполняет моторное масло в автомобиле

Жидкость создает равномерную масляную пленку на узлах и механизмах двигателя. Рассмотрим функции моторного масла подробнее.

Уменьшает трение между движущимися частями мотора и улучшает его работу.

Защищает элементы мотора от коррозии и износа, позволяет агрегату работать эффективно и долго.

Удаляет примеси, посторонние частицы и загрязнения.

Отводит тепло и предохраняет механизмы двигателя от перегрева и деформации.

Обеспечивает герметичность мотора, играет важную роль в поддержании компрессии (оптимального уровня давления) и повышении мощности агрегата.

Качественное моторное масло оптимизирует расход топлива, способствует уменьшению выхлопа вредных веществ в атмосферу.

Таким образом, смазочная жидкость играет главную роль в сохранении нормальной работоспособности «сердца» автомобиля – двигателя внутреннего сгорания.

Почему важно использовать оригинальное масло в автомобиле

Оригинальное моторное масло, в отличие от универсального, разработано в соответствии с сертификационными требованиями и спецификациями завода-производителя. Использование фирменного продукта гарантирует минимальный износ деталей и максимальную долговечность двигателя автомобиля.

Преимущества оригинального моторного масла:

устойчивость к физическим и термическим нагрузкам, окислению, испарению;

сохранение вязкости и всех функциональных свойств в течение регламентированного периода использования;

быстрое поступление к точкам смазки, поддержание компрессии в широком диапазоне температур;

легкий старт двигателя в любую погоду благодаря хорошей прокачиваемости масла;

экономия топлива и минимальное воздействие на окружающую среду.

При замене моторного масла на официальной СТО Toyota вы можете быть полностью уверены в подлинности продукта. Используются только оригинальные технические жидкости и комплектующие, которые разработаны для автомобилей данной марки и гарантируют надежную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации.



