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Полезные советы помогут правильно расстаться с девушкой или парнем

Полезные советы помогут правильно расстаться с девушкой или парнем

Чтобы не нажить себе врага на всю жизнь, нужно сперва узнать о том, как правильно расстаться с парнем или девушкой и не наделать глупостей. Бывают случаи, когда это является единственным выходом, особенно если у людей нет будущего. В таком случае включать функцию «игнорирования», как многие любят это делать, не стоит.

Советы, которые помогут правильно расстаться с парнем

Понятие «правильное» является условным. Это необходимо делать в том случае, когда один из пары уже давно поставил точку в отношениях и не стремится развивать совместное будущее.

Первым делом необходимо определить для себя четкую причину расставания, которую потом придется озвучить второй половинке. Самое главное, не путать причину с обвинением, задача заключается в том, чтобы человек не стал извиняться, а понял, в чем был не прав и в дальнейшем изменился. Нужно детально объяснить, почему ваши пути стали расходиться.


Прежде чем все это сказать некогда любимому человеку, нужно подобрать более подходящее место. Главное, чтобы оно не напоминало о совместно проведенном времени.

Важно не повышать голос при объяснении причины разрыва. Нужно быть предельно спокойными и уверенными в себе. Можно для начала порепетировать, чтобы потом все правильно сказать и объяснить.

Нужно быть искренними и поблагодарить человека за все хорошее, что он сделал, не стоит ворошить прошлое и вспоминать приятные моменты. Все это может еще больше усугубить ситуацию, поэтому нужно сразу все отправить в долгий ящик, чтобы освободить место для нового.

Тяжелее всего отпустить человека, с которым отношения длились много лет и с которым было много чего пройдено. В таком случае стоит записать на листке бумаги все свои причины. Это поможет быстрее освободиться от отношений.

Как расстаться с девушкой, полезные советы


Расставание с женщиной ничем не отличается от расставания с мужчиной. Своей пассии тоже следует все спокойно объяснить, но при этом не стоит заострять внимание на ее недостатках, а говорить о том, что ее настоящая любовь еще придет к ней.

Если отношения не столь серьезные, то можно расстаться и без личной встречи. При этом важно назвать основную причину разрыва отношений. В таком случае вторая половинка не будет придумывать разные поводы и искать причины. Но при этом важно не задевать чувства и ни в коем случае не пытаться унижать.

Есть несколько фраз, которые можно сказать при расставании. Они помогут заполнить паузу, часто возникающую между людьми, которые собираются разойтись:

  • ты теряешь время со мной, впереди тебя ждет много интересного;
  • пока ты со мной, твоя настоящая любовь тоскует в одиночестве;
  • костер, который раньше был в наших сердцах, превратился в пепел, поэтому пришло время избавиться от золы;
  • раньше мы жили в одной маленькой вселенной, но настало время расширять горизонты;
  • в этой жизни ничего просто так не случается, мы уже давно отдалились друг от друга и пора дальше плыть по разным направлениям.


Вовремя сказанная красивая фраза поможет сгладить возникшую ситуацию и облегчить расставание.

# Общество
По материалам: rsute

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