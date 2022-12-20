. После релиза Need for Speed ​​Unbound студию Criterion Games покинули 5 ветеранов-руководителей
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После релиза Need for Speed ​​Unbound студию Criterion Games покинули 5 ветеранов-руководителей

После релиза Need for Speed ​​Unbound студию Criterion Games покинули 5 ветеранов-руководителей


Need for Speed ​​Unbound стала самой высокооцененной игрой серии Need for Speed ​​за последние годы. Тем не менее, если судить по чартам Steam и внушительной скидке на игру через 2 недели после релиза, продажи Need for Speed ​​Unbound оказались далеки от ожиданий Electronic Arts.

Портал GamesIndustry сообщил, что после релиза Need for Speed ​​Unbound студию Criterion Games покинули 5 высокопоставленных сотрудников:



Мэтт Уэбстер (Matt Webster) — вице-президент и генеральный менеджер, проработал более 22 лет.



Пит Лейк (Pete Lake)— исполнительный продюсер, проработал более 16 лет.



Андрей Шайрес (Andrei Shires) — технический директор, проработал более 16 лет.



Алан МакДэйрмант (Alan McDairmant) — глава по разработке, проработал более 17 лет.



Стив Апхилл (Steve Uphill) — глава по контенту, проработал более 10 лет.

Причины увольнения не разглашаются, сами же бывшие сотрудники сообщили, что будут исследовать «новые возможности за пределами EA».

# Технологии
По материалам: newxboxone

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