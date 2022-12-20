После релиза Need for Speed Unbound студию Criterion Games покинули 5 ветеранов-руководителей
Сегодня, 00:14
Need for Speed Unbound стала самой высокооцененной игрой серии Need for Speed за последние годы. Тем не менее, если судить по чартам Steam и внушительной скидке на игру через 2 недели после релиза, продажи Need for Speed Unbound оказались далеки от ожиданий Electronic Arts.
Портал GamesIndustry сообщил, что после релиза Need for Speed Unbound студию Criterion Games покинули 5 высокопоставленных сотрудников:
Мэтт Уэбстер (Matt Webster) — вице-президент и генеральный менеджер, проработал более 22 лет.
Пит Лейк (Pete Lake)— исполнительный продюсер, проработал более 16 лет.
Андрей Шайрес (Andrei Shires) — технический директор, проработал более 16 лет.
Алан МакДэйрмант (Alan McDairmant) — глава по разработке, проработал более 17 лет.
Стив Апхилл (Steve Uphill) — глава по контенту, проработал более 10 лет.
Причины увольнения не разглашаются, сами же бывшие сотрудники сообщили, что будут исследовать «новые возможности за пределами EA».
По материалам: newxboxone