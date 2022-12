. После релиза Need for Speed ​​Unbound студию Criterion Games покинули 5 ветеранов-руководителей

Need for Speed ​​Unbound стала самой высокооцененной игрой серии Need for Speed ​​за последние годы. Тем не менее, если судить по чартам Steam и внушительной скидке на игру через 2 недели после релиза, продажи Need for Speed ​​Unbound оказались далеки от ожиданий Electronic Arts.

Портал GamesIndustry сообщил, что после релиза Need for Speed ​​Unbound студию Criterion Games покинули 5 высокопоставленных сотрудников:

(Matt Webster) — вице-президент и генеральный менеджер, проработал более 22 лет.(Pete Lake)— исполнительный продюсер, проработал более 16 лет.(Andrei Shires) — технический директор, проработал более 16 лет.(Alan McDairmant) — глава по разработке, проработал более 17 лет.(Steve Uphill) — глава по контенту, проработал более 10 лет.

Причины увольнения не разглашаются, сами же бывшие сотрудники сообщили, что будут исследовать «новые возможности за пределами EA».